Beautiful, anticipazioni 25 settembre 2025: Bill a Poppy, “sei certa che io non sia il padre di Luna?”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 25 settembre 2025

Mentre il piccolo gruppo di presenti alle nozze celebra gli sposi Eric (John McCook) e Donna (Jennifer Gareis), qualcosa sembra accadere a Luna (Lisa Yamada), che appare sempre più rilassata, fin troppo, a tal punto da non mettere un chiaro freno alle avance di Zende (Delon De Metz) il quale, neanche troppo sottilmente, la invita a raggiungerlo nella dependance.

Bill Spencer (Don Diamont) ancora non è convinto che non ci sia la possibilità di essere il padre di Luna e chiede a Poppy (Romy Park) se ne sia veramente certa. La donna continua a confermare, per quanto apprezzi l'editore; quest'ultimo fa sapere che, nel caso, sarebbe pronto ad accogliere lei e Luna nella sua famiglia…