Beautiful, anticipazioni 26 settembre 2025: Luna ha le allucinazioni…

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 25 settembre 2025

Sentendosi un po' "strana", Luna decide di lasciare la festa di Eric e Donna, insistendo che però R.J. rimanga. Una volta fuori, sembra colta da un'irrefrenabile sete. Notando da una finestra delle bottiglie d'acqua, entra in quella che si rivela essere la dependance occupata da Zende. Quando quest'ultimo rientra, è sorpreso da trovare Luna ad attenderlo nel letto. La ragazza, che appare in uno stato alterato, sembra avere delle allucinazioni: è convinta di avere R.J. davanti. Intanto Poppy si accorge di non avere in borsa le sue mentine "speciali"…