Beautiful, anticipazioni 27 e 29 settembre 2025: Luna turbata da quanto accaduto, Zende felice

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 27 e lunedì 29 settembre 2025

Dopo essersi risvegliata con orrore nel letto di Zende, Luna si chiede cosa possa esserle capitato, visto che alla festa aveva bevuto molto poco. Appare chiaro che lei e Zende abbiano ricordi molto diversi della notte trascorsa insieme, con lo stilista ansioso di rendere chiaro che non l’avrebbe mai sfiorata se lo avesse anche solo sfiorato il pensiero che quanto accaduto non fosse consensuale.

Intanto R.J. parla con Ridge e Brooke proprio della relazione con Luna, che probabilmente è stato il vero motivo che lo ha spinto a restare a Los Angeles. Intanto la discussione tra Li e Poppy degenera: la dottoressa accusa la sorella di fare ancora uso di droghe, mentre Poppy reagisce quando la parente offende Luna paragonandola a lei.

Sebbene Luna creda alla buona fede di Zende, appare comunque provata da quanto successo, temendo che questo rovinerà la sua relazione con R.J.. Zende insiste che la notte passata insieme è stata bellissima. R.J. intanto esprime a Brooke la propria preoccupazione per Luna, che non ha ancora ricambiato i suoi messaggi e chiamate, visto che alla festa sembrava stare poco bene.

Li avverte Poppy che il suo comportamento leggero con le droghe potrebbe creare problemi a Luna, magari anche spingerla alla tossicodipendenza…