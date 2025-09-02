Beautiful, trama 3 settembre 2025: Eric è riconoscente a Donna per la sua vicinanza!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 3 settembre 2025

Luna (Lisa Yamada) si lamenta con R.J. (Joshua Hoffman) del modo in cui sua zia Li (Naomi Matsuda) tratti la madre Poppy (Romy Park), che non si deve giustificare con la sorella. Intanto proprio Poppy respinge le accuse di Li, che rincara la dose quando apprende che la parente ha avuto un'avventura con Bill (Don Diamont) molti anni prima. La dottoressa, sottolineando il comportamento leggero di Poppy con gli uomini, afferma di non essere sorpresa che Luna non sappia neanche chi sia suo padre. Eric (John McCook) manifesta a Donna (Jennifer Gareis) la propria riconoscenza e ammirazione per come gli sia stata vicina durante la malattia…