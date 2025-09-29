Beautiful, trama 30 settembre 2025: Poppy capisce che Luna ha preso le mentine…

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 30 settembre 2025

Dai ricordi della notte trascorsa con Luna (Lisa Yamada), è evidente che Zende (Delon De Metz) non aveva la minima idea che la ragazza pensasse di essere con R.J. (Joshua Hoffman). Da solo, dispiaciuto per quanto successo, il ragazzo si lascia andare alle lacrime. Intanto Luna aggiorna disperata Poppy (Romy Park) su quanto accaduto e la madre realizza che la figlia potrebbe aver assunto per sbaglio le sue "mentine" speciali….