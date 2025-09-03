Beautiful, anticipazioni 4 settembre 2025: LI vuole POPPY fuori dalle loro vite!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 4 settembre 2025

Li (Noemi Matsuda) e Poppy (Romy Park) si accusano a vicenda di mancanza di comprensione: sono state sempre troppo diverse. Poppy insiste che ciò che ha con Bill (Don Diamont) potrebbe essere speciale, ma Li la vuole fuori dalle vite di Finn (Tanner Novlan) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e, di conseguenza, si rifiuta di accettare che lei intrecci una relazione col nonno di Kelly. Luna (Lisa Yamada) e R.J. (Joshua Hoffman) riflettono sui trascorsi di Bill e Poppy, che si sono riconosciuti nonostante si fossero visti una sola volta tanti anni fa, prima che Luna nascesse… Seguici su Instagram.