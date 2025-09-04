Beautiful, anticipazioni 5 settembre 2025: Luna inizia a pensare che Bill sia suo padre

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 5 settembre 2025

Li vorrebbe che Poppy tagliasse i ponti con Bill, il quale però, dopo aver parlato a Liam della donna e di Luna, contatta Poppy per vedersi di nuovo. L’editore la rassicura sul rude atteggiamento di Li, confermando di volerla parte della sua vita.

Intanto R.J. suggerisce a Luna che Bill potrebbe essere suo padre. Secondo il ragazzo, probabilmente, Poppy e Bill sono stati insieme dopo quel concerto. Luna spiega a R.J. che Poppy si è sempre rifiutata di parlarle del padre, limitandosi ad assicurarle che sia nata come frutto dell'amore. Visti gli indizi a favore, Luna realizza che R.J. potrebbe avere ragione…