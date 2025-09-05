Beautiful, anticipazioni 6 e 7 settembre 2025: Luna chiede a Poppy se Bill è suo padre

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 6 e domenica 7 settembre 2025

Prima di apprestarsi a firmare il contratto di affitto con Bill, R.J. sprona Luna a chiedere di nuovo a Poppy informazioni su suo padre. Poppy, intanto, accetta di uscire di nuovo con Bill.

Bill esprime a R.J. la volontà di conoscere meglio non solo Poppy, ma anche Luna. Quest’ultima, intanto, decide di affrontare lo spinoso argomento della propria paternità con Poppy. Così, spiegandole la teoria di R.J. e sottolineando lo strano comportamento che la madre ha avuto inizialmente con Bill, le domanda se l’editore sia suo padre… Seguici su Instagram.