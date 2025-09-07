Beautiful, trama 8 settembre: Brooke teme che Hope tenga Thomas nell’incertezza

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 8 settembre 2025

Poppy (Romy Park) risponde a Luna (Lisa Yamada) che Bill (Don Diamont) non è suo padre. La donna insiste che lei è sempre stata il suo solo genitore e spera che per la figlia sia sufficiente. Intanto Thomas (Matthew Atkinson) rivela a Ridge (Thorsten Kaye) di aver chiesto a Hope (Annika Noelle) di sposarlo e che la Logan non lo ha respinto, ma, per ora, ha risposto “forse”.

Hope, nel frattempo, si ritrova a dover difendere ancora una volta il suo rapporto con Thomas da Brooke (Katherine Kelly Lang), la quale continua a pensare che la figlia dovrebbe chiudere con lui. La madre spera che Hope non lo stia tenendo nell'incertezza, temendo che questo possa far scattare le vecchie fissazioni di Thomas…