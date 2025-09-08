Beautiful, anticipazioni 9 settembre 2025: Brooke a Hope, “non sposare Thomas!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 9 settembre 2025

La notizia che Thomas abbia chiesto a Hope di sposarlo ha sconvolto Brooke, la quale però ha interpretato con sollievo che la figlia lo abbia respinto, non vedendo un anello al dito. Per Brooke, Hope si è avvicinata con Thomas solo per reazione alla fine del matrimonio con Liam; la giovane Logan, però, le rivela di avere l’anello, sebbene appeso al collo. Hope vuole solo prendere tempo prima di fare un passo importante con Thomas, ma Brooke la supplica di non sposarlo.

Intanto Thomas è grato per il supporto di Ridge, al quale ha chiesto di mantenere il segreto con Brooke riguardo alla proposta fatta ad Hope. Poppy riconosce con Luna di non averle dato una vita agiata, ma crede siano state felici e che il loro rapporto sia tanto forte da non aver fatto sentire alla figlia la mancanza di una figura paterna…