Beautiful, anticipazioni dal 21 al 27 settembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 21 a sabato 27 settembre 2025

R.J. (Joshua Hoffman) riceve una telefonata dal nonno che lo lascia sorpreso: non solo Finn (Tanner Novlan) lo ha rassicurato sulle condizioni di Eric (John McCook), confermandone i miglioramenti, ma il patriarca ha anche proposto di festeggiare subito quella sera, invitando pure Luna (Lisa Yamada). Eric, infatti, ha capito che l’unica cosa davvero importante nella vita è l’amore, e sa bene quanto il nipote sia ormai legato alla giovane stagista della Forrester Creations.

Donna (Jennifer Gareis) cerca di convincere Eric a rimandare i festeggiamenti, temendo per la sua salute, ma lui resta fermo nella sua decisione e le chiede di smettere di preoccuparsi. Nel frattempo, alla Forrester, Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) informano Carter (Lawrence Saint-Victor) che Finn li ha tranquillizzati: la cura sta funzionando e Eric vuole condividere questa gioia con una festa, alla quale desidera la presenza anche di lui. Carter, felicissimo, non vede l’ora di abbracciare Eric.

Luna confida a sua madre Poppy (Romy Park) che la sua prima notte con R.J. è stata magica e la ringrazia per il sostegno. Poppy minimizza, ma la figlia insiste: senza i suoi incoraggiamenti non avrebbe mai trovato il coraggio di vivere quel sogno.

A casa, Eric accoglie i familiari: Ridge e Donna tentano nuovamente di convincerlo a rinviare la festa, ma lui non cede. Si sente rinato e deciso a vivere ogni giorno intensamente. Ringrazia tutti per l’amore ricevuto durante la malattia, rassicurandoli che non ha alcuna intenzione di arrendersi.

La serata è tutta per lui. Eric sorprende Donna con un elegante abito bianco della Forrester Creations. I primi ospiti ad arrivare sono Ridge, Brooke, Katie (Heather Tom) e Carter, seguiti più tardi da R.J. e Zende (Delon De Metz), che chiariscono di non avere attriti nonostante l’interesse comune per Luna. La ragazza, invitata con onore, viene aiutata dalla madre a prepararsi, e Poppy è felice della sua relazione con R.J.

Al ristorante “Il Giardino”, Liam (Scott Clifton) aggiorna Bill (Don Diamont) sulle condizioni di Eric e gli chiede della sua frequentazione con Poppy. Bill racconta un episodio intimo in cui i due sono quasi stati sorpresi da R.J. e Luna, e anticipa che rivedrà presto la donna.

Durante la festa, Eric confida a Ridge di aver avuto, in punto di morte, una fugace esperienza nell’aldilà che lo ha rasserenato. Raccomanda al figlio di non temere, quando arriverà di nuovo quel momento, e di lasciarlo andare in pace, nonostante il suo grande amore per la vita, la famiglia e Donna.

Accolta con affetto da tutti, Luna si unisce ai festeggiamenti, sempre vicina a R.J., mentre Zende non smette di osservarla. A metà serata, Donna prende la parola per rendere omaggio a Eric, ringraziandolo per l’amore e la forza che ha saputo trasmettere a tutti. Ma Eric, con emozione, ribalta la dedica: la festa, dice, è per lei, per la donna che con il suo amore e la sua dedizione ha reso possibile la sua guarigione.

Davanti ai presenti, Eric chiede a Donna di sposarlo. Lei, sorpresa e commossa, accetta tra l’entusiasmo generale. Ma Eric ha in mente qualcosa di ancora più speciale: celebrare subito le nozze, lì in casa Forrester, circondati dai loro cari, con Carter a officiare.

Il matrimonio prende forma con quello che si ha a disposizione: l’abito bianco regalato da Eric, i fiori improvvisati da un vaso e la marcia nuziale fatta partire dal cellulare di Zende. La cerimonia, semplice ma intensissima, commuove tutti, che riconoscono quanto i due siano destinati l’uno all’altra.

Sempre a "Il Giardino", Bill e Poppy si confidano il loro reciproco interesse. Lei gli parla della figlia, felice accanto a R.J., forse davvero l'uomo giusto per lei. Bill, cogliendo l'occasione, le pone una domanda sorprendente: se non sia proprio lui il padre di Luna…