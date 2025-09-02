Beautiful, anticipazioni dal 7 al 13 settembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 7 a sabato 13 settembre 2025

R.J. (Joshua Hoffman) non riesce a spiegarsi come Bill (Don Diamont) e Poppy (Romy Park), dopo un unico incontro avvenuto anni fa a un festival musicale, possano essersi lasciati un segno così profondo. Mentre molti sognano sviluppi positivi, Li (Naomi Matsuda) confida alla sorella di voler ostacolare il suo legame con il nonno di Finn (Tanner Novlan) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), temendo che Poppy e Luna (Lisa Yamada) si insinuino troppo nella loro famiglia. Convinta che la sorella sia un’arrampicatrice sociale, poco seria e interessata solo ai soldi di Bill, Li la accusa persino di aver cresciuto una figlia nata da una relazione occasionale. Poppy, però, si difende sostenendo di essere uno spirito libero che non vuole vivere con le rigidità di Li.

Più tardi, Poppy racconta a Bill le accuse della sorella, ma lui la rassicura invitandola a non dare peso alle sue parole. Intanto, R.J. confida a Luna i suoi dubbi: facendo coincidere la data del primo incontro tra Bill e Poppy con la nascita di Luna, ritiene sempre più plausibile che il padre della ragazza sia proprio Bill. Luna, confusa, fatica a crederci ma accetta di indagare con R.J., che la sprona a parlare apertamente con la madre.

Durante un incontro, R.J. tenta di sondare Bill sul rapporto con Poppy, ma l’uomo appare ignaro delle vere intenzioni del ragazzo e si dice entusiasta all’idea di conoscere meglio Luna e presentarla ai suoi figli. Intanto, Luna affronta Poppy chiedendole se Bill Spencer sia davvero suo padre: la madre nega, ma il turbamento tradisce la possibilità che nasconda qualcosa.

Parallelamente, Ridge (Thorsten Kaye) interroga Thomas (Matthew Atkinson) sul suo rapporto con Hope (Annika Noelle). Thomas ammette di averle chiesto di sposarlo e, sebbene Hope non abbia dato una risposta definitiva, ha accettato l’anello portandolo però al collo, come un ciondolo. Ridge cerca di sostenerlo, ma resta dubbioso, mentre Brooke (Katherine Kelly Lang) mette sotto pressione la figlia, convinta che accettare la proposta sarebbe un errore dettato solo dal fallimento del matrimonio con Liam (Scott Clifton).

Mentre Luna insiste con Poppy sul desiderio di conoscere l'identità del padre mai avuto, la donna, in lacrime, ammette di aver sempre sperato che bastasse il suo amore materno. Ma i sospetti di Luna crescono, convinta che la madre le nasconda un segreto di famiglia. Nel frattempo, Finn (Tanner Novlan) incontra Poppy e ricorda i tempi in cui lei viveva con lui e i suoi genitori, Jack (Ted King) e Li…