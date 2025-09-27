Beautiful, anticipazioni puntate italiane: di nuovo Sheila contro tutti!

Nelle puntate italiane di Beautiful delle prossime settimane, Sheila Carter capirà che, nonostante sia stata sollevata da qualsiasi accusa e che negli ultimi mesi abbia trascorso una vita normale con Deacon Sharpe, il mondo (o quanto meno Los Angeles) non è pronto ad assolverla e a credere ad un suo possibile cambiamento.

La realtà, infatti, si presenterà alla donna con tutta la sua durezza quando Hope Logan metterà di nuovo il padre di fronte ad un ultimatum: scegliere tra lei o la sua compagna. La figlia di Deacon, infatti, si dimostrerà desiderosa di ricucire la distanza che ha frapposto tra lei e il genitore proprio a causa delle sue scelte sentimentali. Hope, insomma, chiederà nuovamente a Deacon di sbarazzarsi di Sheila se vorrà riprendere a frequentare lei e, soprattutto, Beth e Douglas.

Sheila, che avrà modo di ascoltare la conversazione, proverà a convincere Hope della propria redenzione, chiedendole un atto di fiducia. Tuttavia la Logan, ritenendo impossibile un suo sincero e reale cambiamento, si rifiuterà. A far soffrire Sheila, però, sarà l’atteggiamento di Deacon, che si dimostrerà colpito dall’aut aut ricevuto dalla figlia, a tal punto da convincere la Carter che lui possa seriamente prendere in considerazione la fine della loro relazione.

A peggiorare le giornate di Sheila, però, sarà soprattutto l’irrisolvibile antagonismo con Steffy Forrester Finnegan. La tensione stavolta esploderà a causa di un selfie che manderà la giovane su tutte le furie. Sua figlia Kelly Spencer, infatti, verrà portata dalla madre di un amico a Il Giardino, dove si imbatterà in Sheila che ricorderà come la donna che, qualche mese fa, la salvò dall’annegamento.

Il clima amichevole tra le due si rovinerà quando una foto della figlia vista online porterà Steffy alla porta di Sheila, per intimarle di stare lontana dalla bambina e, più in generale, da tutta la sua famiglia. Sheila insisterà nel fatto che mai farebbe del male a Kelly e Hayes, ma il fastidio nel ricevere ordini in casa sua da Steffy, rea di essere ancora l’unico ostacolo a frapporsi tra lei e un rapporto con Finn di cui ritiene aver diritto, porterà all’inevitabile escalation. La discussione tra le due donne degenererà nello scontro fisico che verrà interrotto solo dal provvidenziale intervento di Deacon e Finn.

Lo scontro con Steffy lascerà Sheila furente e la donna manifesterà ad un preoccupato Deacon tutta la propria insofferenza nel doversi limitare a subire nella questione spinosa con Steffy. L'episodio farà da apripista per una trama che ci terrà compagnia per il periodo autunnale: sarà un giallo, che attingerà ad elementi del passato di Sheila, non solo a Beautiful ma anche in quello trascorso nella soap opera Febbre D'Amore. Attenzione, perché sarà una storyline dove niente è come appare…