Buongiorno mamma 3, anticipazioni terza puntata 30 settembre 2025

Anticipazioni e trama terza puntata di Buongiorno Mamma 3, in onda su Canale 5 martedì 30 settembre 2025

Agata sta vivendo un momento di grande confusione, incapace com’è di accettare che Guido abbia deciso di passare il resto della sua vita al fianco di Laura. Dall’altro canto, Laura è determinata a non tenere più nascosta la notizia ai ragazzi: è giunto il momento di essere sinceri. Nel frattempo, Mauro condivide con Guido un progetto speciale che intende dedicare ad Agata, ma ciò che scopre lo costringe a fare i conti con una realtà del tutto inaspettata. Qualcosa in Agata è cambiato: da cosa sta cercando di scappare?

Sole riflette sulle motivazioni che hanno spinto Alessandro a seguire il cammino del sacerdozio, cercando di capire fino in fondo la sua scelta. Jacopo, invece, è deciso a riconquistare la fiducia della splendida Lea, anche se per lei tornare a fidarsi non sarà affatto semplice. Dal canto suo, Francesca prende una decisione altrettanto complessa: affrontare Karim, suo marito, e trovare il coraggio di dirgli tutta la verità, anche se sa che non sarà un compito facile.

Nel cuore di queste vicende, una scoperta sconvolgente attende Guido e Agata: Anna, in silenzio e lontano da ogni sospetto, aveva celato un segreto di grande importanza: uno svelamento che potrebbe cambiare tutto.