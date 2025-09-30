Forbidden fruit, anticipazioni 1 e 2 ottobre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre 2025

Yildiz va a trovare sua sorella nel nuovo ufficio e, mentre si preparano a uscire, si imbattono in Lila, che sostiene di essere lì per vedere lo zio. In realtà, è venuta per parlare con Emir. Lila informa Emir che sua madre, Zerrin, ha intenzione di invitarli a cena. Sorpresi e preoccupati per le numerose bugie raccontate a Zerrin, i due si rivolgono a Caner per chiedere aiuto. Quest’ultimo si offre di assisterli, ma non senza qualche supporto.

Yildiz contatta Kemal per chiarire la situazione e verificare se lui nutra ancora risentimento nei suoi confronti; tuttavia, la risposta di Kemal si rivelerà lontana dalle aspettative di Yildiz. Intanto, sembra che Zehra stia diventando sempre più vicina a Kemal.

In casa Argun, Erim deve affrontare difficoltà nelle relazioni con alcuni amici della scuola, mentre le tensioni con il padre continuano a crescere. Anche il rapporto tra Ender e Alihan è tutt’altro che positivo e la convivenza forzata metterà seriamente alla prova la pazienza di quest’ultimo… Seguici su Instagram.