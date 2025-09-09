Forbidden fruit, anticipazioni 10 settembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di mercoledì 10 settembre 2025

Ender, determinata a portare avanti il suo piano, simula un improvviso malessere per presentarsi al pronto soccorso, accompagnata da Caner. Tuttavia, dietro questa messa in scena si nasconde un obiettivo ben preciso: entrare di nascosto nello studio del dottor Yusuf e sottrarre la cartella clinica di Yildiz. La scoperta della falsa gravidanza della ragazza è un colpo di scena che Ender sfrutta immediatamente. Il giorno seguente si reca da Halit per informarlo senza indugio della verità. Gli eventi prendono una piega sempre più intricata anche nella vita di Zeynep e Alihan: sotto l’appartamento di Zeynep compare una scritta offensiva che la pone in grande agitazione, mentre Alihan trova una mattina i vasi delle sue amate piante completamente distrutti. Questi fatti sospetti accendono in Alihan il timore che qualcuno stia cercando di minacciarli o di destabilizzarli.

A seguito delle rivelazioni di Ender, Halit esplode in rabbia contro sua moglie. Deciso a verificare la verità, la obbliga a sottoporsi a un prelievo di sangue in sua presenza per chiarire, una volta per tutte, se la presunta gravidanza sia reale. Contro ogni aspettativa, Yildiz riceve conferma dagli esami: è davvero incinta, ribaltando così il corso degli eventi che sembrava giocare contro di lei. Nel frattempo, Alihan si dirige a volo verso Ankara e nuovi problemi iniziano ad emergere sul suo cammino.

Al suo ritorno ad Istanbul, Alihan atterra sano e salvo e viene accolto calorosamente all’aeroporto da Zeynep e Hakan. Al rientro a casa, tutta la famiglia si riunisce per ascoltare il suo inquietante racconto: durante il viaggio è stato rapito da Hira, un colpo di scena che aggiunge ulteriore tensione alla situazione. Intanto, Yildiz, sempre più consapevole del suo stato di gravidanza, chiede ad Halit di troncare qualunque legame con Ender. Halit, apparentemente deciso a soddisfare la richiesta della moglie, licenzia Ender e manifesta il sospetto che quest’ultima abbia manipolato i risultati del test di gravidanza per compromettere la credibilità di Yildiz.

Kemal intanto riesce ad orchestrare l’assunzione di Emir nell’azienda di Halit, mentre Ender non perde tempo e cerca immediatamente un contatto con Alihan. Durante un confronto, gli domanda se Caner possa rimanere nella sua azienda fino a quando lei non troverà un nuovo spazio per avviare la sua attività. Alihan non si oppone e accetta la richiesta. Tuttavia, Ender ha già pianificato la sua vendetta: dopo aver incontrato Kemal, gli confessa il suo intento di mettere in atto un piano ambizioso per sottrarre ad Halit tutto ciò che possiede e ribaltare le sorti a suo favore.

Nel corso della giornata, Yildiz confida ad Halit il desiderio di avere una bambina, ma il marito risponde che preferirebbe un maschio, lasciandola visibilmente delusa. Per compensare la situazione, Halit le propone un gesto conciliatorio: andare dal suo gioielliere di fiducia per scegliere un regalo speciale. Tuttavia, non appena arrivano nel negozio, gli equilibri si spezzano. Yildiz incrocia ancora una volta Ender e tra le due si riaccende l'inevitabile tensione. Scambi di frecciatine velenose e piccoli conflitti sottolineano come le loro dinamiche rimangano tutt'altro che risolte…