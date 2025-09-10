Forbidden fruit, anticipazioni 11 settembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di giovedì 11 settembre 2025

Zeynep confida a Halit che non desidera avere un figlio e trova complicata la gestione di una moglie incinta. Nel frattempo, Zerrin continua a osteggiare la relazione tra Zeynep e Alihan, ma quest’ultima affronta le critiche con determinazione, ribadendo che la loro storia proseguirà comunque. Irem, che vive a Istanbul da alcuni mesi, invita Zeynep a un suo concerto in un locale alternativo della città. Durante la serata si instaura un’intesa inaspettata tra Irem e Hakan, nonostante appartengano a classi sociali completamente diverse.

Parallelamente, Lila ed Emir continuano a vedersi in ufficio, creando malcontento in Alihan, che desidererebbe che Emir tornasse a lavorare esclusivamente per lui. Intanto, Zehra segue il consiglio di Kemal riguardo la disintossicazione e i due si incontrano ogni giorno per fare jogging. Questo avvicinamento sembra fare bene a Zehra, che finalmente si sente compresa e motivata nel perseguire i suoi obiettivi.

Nel frattempo, Ender intensifica le sue manovre per sabotare il matrimonio di Halit e Yildiz. Yildiz annuncia la sua gravidanza ad Asuman, dando il via a nuovi conflitti all’interno della casa Argun. L’arrivo di Asuman, madre di Yildiz e Zeynep, sconvolge ulteriormente i già precari equilibri familiari. Asuman, donna forte e determinata, sceglie di stare accanto alla figlia durante la gravidanza, generando tensioni tra quest’ultima e suo marito Halit. Erim e Zehra non accolgono favorevolmente la presenza della madre di Yildiz; particolarmente Erim tenta di trovare conforto nella vicinanza di Ender.

Alihan, d’altro canto, scopre l’identità dell’uomo che ha tradito suo padre e, sopraffatto dalla rabbia, provoca danni nella sua abitazione. Informata subito dell’accaduto, Zeynep si precipita da lui per aiutarlo, ma la situazione è talmente grave che deve chiedere l’intervento di Hakan. Nel frattempo, Yildiz e Asuman iniziano a comportarsi in modo insolito, probabilmente a seguito dell’interazione tra Kemal e Asuman presso la Holding Argun…. Seguici su Instagram.