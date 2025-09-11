Forbidden fruit, anticipazioni 12 settembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di venerdì 12 settembre 2025
Yildiz, dopo aver scoperto di aver perso il bambino, sceglie di tenere la notizia per sé, cercando in ogni modo di conquistare l’attenzione di Halit, con il supporto della madre Asuman. Nel frattempo, Zeynep cerca di capire cosa abbia portato Alihan a comportarsi in modo così irrazionale. L’uomo continua a mentirle, ma reagisce in maniera violenta e incontrollata quando Zeynep fa il nome di Halit.
Ignara del motivo che si cela dietro il turbamento di Alihan, Zeynep decide di contattare la cugina Irem per suonare alla festa di Erim, accogliendo la richiesta di aiuto di Caner. Alihan, determinato a partecipare all’evento, convince Hakan a unirsi a lui. Quest’ultimo gli promette il suo pieno supporto, indipendentemente da quali saranno le sue intenzioni nei confronti di Halit.
Nel frattempo, Halit, rendendosi conto che suo figlio Erim si sente a disagio con la presenza di Asuman, lascia intendere alla donna di non essere gradita alla festa, un gesto che scatena l’ira di Yildiz… Seguici su Instagram.