Forbidden fruit, anticipazioni 15 settembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di lunedì 15 settembre 2025

Asuman comunica a sua figlia Yildiz l’intenzione di tornare a Bursa, trovando ormai la situazione invivibile. Yildiz accompagna la madre alla stazione e, mentre torna a casa, simula forti dolori per farsi portare al pronto soccorso da Sitki. Nel frattempo, Alihan appare particolarmente irrequieto, e il suo comportamento insospettisce Zeynep, che teme stia nascondendo qualcosa insieme a Hakan riguardo Halit.

Intanto, il rapporto tra Zehra e Kemal si intensifica sempre di più, spingendo lei a confidargli i suoi problemi familiari, in particolare quelli con il padre. Hakan supera la sua timidezza e invita Irem a uscire per un caffè, ma le differenze tra loro risultano subito evidenti. Parallelamente, Ender e Caner ricevono una busta anonima contenente informazioni cruciali sul passato di Yildiz. Passano l’intera giornata cercando di risalire all’identità di chi l’ha spedita, poiché vogliono accertarsi che non si tratti di una strategia orchestrata dalla stessa Yildiz prima di utilizzare quei dati.

Yildiz affronta il trauma della perdita del bambino e si infuria con Halit per aver costretto sua madre a lasciare la loro casa. Nel tentativo di consolarla, Halit promette di acquistare per Asuman un nuovo appartamento in un elegante quartiere di Bodrum. Zeynep è profondamente preoccupata per sua sorella e cerca di starle vicino. Nel frattempo, Halit avvia una valutazione dei beni preziosi presenti nella residenza, scoprendo che due gioielli appartenenti a Yildiz sono falsi. Determinato a risalire alla verità, verifica i filmati delle videocamere installate nella cassaforte, ma si rende conto che il sistema è stato sabotato e tutte le registrazioni sono scomparse. Chiama un tecnico, che lo avverte della probabile complicità di qualcuno del personale domestico, sospettando che l’autore del furto possa aver agito con aiuto interno.

Per precauzione, Halit decide di licenziare Aysel e tutti gli altri dipendenti. Di fronte al suo licenziamento, Aysel minaccia Yildiz, promettendo di rivelare ad Halit tutte le verità che conosce su di lei…