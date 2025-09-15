Forbidden fruit, anticipazioni 16 settembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di martedì 16 settembre 2025

In seguito al furto dei gioielli, Halit ha preso una decisione drastica: licenziare in blocco tutto il personale domestico, dalle collaboratrici alle guardie di sicurezza, convinto che il responsabile si nasconda tra loro. Nel frattempo, Yildiz, sotto la pressione di Aysel, si rivolge a Kemal per aiutarla a riabilitare la cameriera e farle recuperare il lavoro, sperando così di impedire ad Aysel di rivelare ad Halit ciò che ha visto.

Alihan è sempre più assorbito dagli impegni lavorativi, trascurando Zeynep al punto che la ragazza inizia a temere che il suo atteggiamento distante sia dovuto a qualcosa di più dei semplici affari.

Durante una visita in ufficio per salutare Alihan, Zerrin incrocia casualmente Emir e Lila. Lila, senza esitazioni, dichiara che Emir è il suo fidanzato. Colto di sorpresa, Emir, con la complicità di Caner, inventa una versione convincente e si presenta come un giovane rampollo di una famiglia influente, impiegato in ruoli importanti all'interno dell'azienda di Alihan. Nel frattempo, Ender, venuta a conoscenza del furto in casa di Halit, decide di indagare personalmente per scoprire chi sia il vero colpevole…