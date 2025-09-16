Forbidden fruit, anticipazioni 17 settembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di mercoledì 17 settembre 2025

Yildiz e Kemal continuano a portare avanti l’accordo stabilito: Kemal si occupa di recuperare i gioielli autentici per reinserirli nella cassaforte, ma in cambio pretende che Yildiz trascorra una notte con lui. Nonostante la riluttanza, Yildiz sa di non avere alternative e, con grande fatica, si prepara all’incontro, mantenendo Halit completamente all’oscuro di ciò che sta accadendo. Intanto, Ender nota qualcosa di strano nei gioielli custoditi nella cassaforte di Halit, rendendosi conto che alcuni sono falsi. Presumendo un coinvolgimento di Yildiz, Ender decide di far luce sulla situazione e si rivolge al gioielliere Saffet in cerca di risposte, ma quest’ultimo si mostra reticente e si rifiuta di collaborare.

Alihan e Hakan portano avanti il loro piano strategico per indebolire la posizione finanziaria di Halit. Attraverso società estere, i due acquistano segretamente le azioni del suo impero, agendo in modo calcolato per non attirare la sua attenzione. Tuttavia, Halit inizia a percepire che qualcosa non sta funzionando come dovrebbe.

Zeynep, dopo giorni di ripensamenti e dubbi, decide infine di accettare la proposta di matrimonio di Alihan. Con grande fervore e l’aiuto di Irem ed Emir, si dedica all’organizzazione di una sorpresa romantica che culminerà nella dichiarazione ufficiale del suo sì. La festa è pianificata nei minimi dettagli e rappresenta un’occasione speciale in cui Zeynep intende dichiarare pubblicamente il suo amore per Alihan davanti ai loro amici e familiari.

Alihan, però, appare sempre più inquieto. Prova a contattare ripetutamente Zeynep, che però, concentrata sui preparativi e desiderosa di preservare l’effetto sorpresa dell’evento, ignora ogni suo tentativo di mettersi in contatto. Nel frattempo, Yildiz riesce a seminare dubbi nella mente di Halit riguardo all’affidabilità dei periti dell’assicurazione e lo convince a far analizzare nuovamente i gioielli custoditi nella cassaforte. Questo stratagemma le consente di riassumere Aysel come collaboratrice con un piano ben preciso: trasformarla in una risorsa preziosa per ottenere informazioni cruciali all’interno della casa e neutralizzare il ricatto della donna.

Arriva finalmente il momento atteso da tutti. Gli ospiti si radunano per la festa organizzata da Zeynep e, al suo arrivo, lei prende coraggio. Davanti agli occhi degli invitati e con grande emozione, dichiara il proprio amore ad Alihan, annunciando che è pronta ad accettare la sua proposta di matrimonio…