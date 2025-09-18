Forbidden fruit, anticipazioni 19 e 22 settembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di venerdì 19 e lunedì 22 settembre 2025

Alihan si ritrova a discutere della sua situazione con Hakan, cercando di trovare un punto di equilibrio in mezzo alle tensioni che sembrano circondarlo. Nel frattempo, Ender confida a Zeynep un pensiero che vuole ferire: secondo lei, la ragazza non è all’altezza di Alihan. Questa affermazione crea inevitabilmente una distanza emotiva tra Zeynep e il contesto che la circonda. Intanto, Caner ed Emir decidono di compiere una scelta significativa: condividere lo stesso appartamento, un passo che simboleggia una nuova fase della loro amicizia e della loro vita.

Ender, manipolatrice e stratega come sempre, si reca da Zerrin in ospedale non per offrire conforto, ma per vantarsi apertamente del suo matrimonio con Halit. Nel frattempo, Erim non riesce a contenere i suoi sentimenti e confida a Yildiz quanto sia insopportabile per lui l’idea che sua madre si sia risposata. Parallelamente, Alihan propone a Zeynep di rispettare il contratto che avevano firmato, chiedendole di continuare il lavoro. Tuttavia, Zeynep non ci sta e rifiuta categoricamente, mostrando determinazione e indipendenza.

Yildiz cerca un modo per avvicinare Zeynep e Halit, chiedendo a quest’ultimo di invitarla a cena, probabilmente sperando di creare un ponte tra loro. Allo stesso tempo, Ender non perde occasione per orchestrare le sue macchinazioni: convince Alihan a uscire insieme, ma il suo scopo nascosto è attirare i fotografi e farsi fotografare accanto al nuovo marito per consolidare la sua immagine pubblica.

Hakan e Irem giungono alla conclusione che tra di loro non potrà mai esserci una relazione, accettando il fatto con maturità e razionalità. Le tensioni però non si fermano qui: l’atteso consiglio straordinario che dovrebbe determinare chi avrà il controllo delle azioni della Falcon Airlines si avvicina, suscitando ambizioni e paure tra le parti coinvolte. Alihan è determinato e sicuro di ottenere il controllo dell’azienda, sentendo che finalmente potrà vedere i frutti dei sacrifici fatti nel corso degli anni nel suo percorso imprenditoriale. Tuttavia, Ender conosce molto bene l’astuzia del suo ex marito. Trovandolo stranamente tranquillo alla vigilia del consiglio, si convince che Halit abbia un piano segreto sotto la superficie, rendendo la conquista del potere ben più ardua del previsto.

E infatti Halit ha nascosto un asso nella manica per rendere la sua vendetta ancora più incisiva e crudele. Decide di giocare la carta di coinvolgere Zeynep, un gesto che sconvolge profondamente Alihan. Quest'ultimo si sente tradito dalla persona di cui si fidava più di ogni altra e in un momento di disperazione cerca conforto parlando con Zerrin. La sorella però fatica ad accettare le motivazioni che Alihan porta a sostegno delle sue azioni. Mentre i protagonisti principali soffrono sotto il peso delle loro scelte e dei conflitti incessanti, anche chi sta loro vicino ne risente. Lila teme che il tumulto familiare le impedirà di vedere lo zio in futuro, mentre Erim sembra bloccato dall'incapacità di comprendere il comportamento della madre sempre più distante ed enigmatica…