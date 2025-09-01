Forbidden fruit, anticipazioni 2 settembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di martedì 2 settembre 2025

Kemal si reca da Zeynep con l’intento di convincerla a parlare con Yildiz e, durante il confronto, le rivela di amarla ancora. Secondo lui, il rapporto tra Zeynep e Halit è basato su interessi economici piuttosto che sentimenti autentici. Nonostante ciò, promette a Zeynep di cercare di starle lontano, continuando nel frattempo a portare avanti il suo doppio gioco con Ender. Yildiz confida a Zeynep di essersi avvicinata a Kemal dopo che lui l’ha aiutata a smascherare una trappola orchestrata da Halit. Pur ammettendo di non provare amore per lui, dichiara di non voler divorziare finché non sarà riuscita a garantire un futuro stabile per entrambe.

Zeynep rimane delusa da Alihan dopo averlo visto insieme a Hira. A peggiorare la situazione, scopre che la sua amica prova un sentimento sincero per lui. Kemal, senza rispettare la promessa fatta in precedenza, propone a Yildiz di scappare insieme, ma lei esita e appare indecisa. Nel frattempo, Emir si apre con Caner per rivelargli che sta comunicando con Lila. Ender, invece, procede con un piano ben congegnato per entrare in contatto con Erdem Bilir…. Seguici su Instagram.