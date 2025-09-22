Forbidden fruit, anticipazioni 23 e 24 settembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di martedì 23 e mercoledì 24 settembre 2025

Zeynep, ormai co-direttrice della Falcon Airlines, si stabilisce nel suo nuovo ufficio. Nel frattempo, Zerrin confida a Halit di aver avuto un confronto con Alihan che l’ha profondamente colpita. Durante la discussione, Alihan le ha rivelato che Halit sarebbe stato coinvolto in una relazione con la loro madre. Nonostante sia rimasta turbata, Zerrin rassicura Halit dicendogli che non ha dato credito a una storia così improbabile. Hakan, invece, informa Zeynep che Irem ha deciso di chiudere definitivamente la loro relazione.

Erim manda via Ender dopo che quest'ultima si era presentata fuori da scuola per incontrarlo. Il suo amico Alp lo introduce a un nuovo gruppo di amici: Furkan, Umit e Celal. Successivamente, Zeynep si reca alla concessionaria auto di Dundar e tra i due nasce una discussione animata. Quando Dundar scopre chi sia realmente quella donna, inizia a preoccuparsi per le possibili ripercussioni. Nel frattempo, Yildiz chiede a Halit il permesso di uscire a cena con sua sorella e sua cugina. Sebbene inizialmente contrario, alla fine Halit accetta e le concede di uscire…