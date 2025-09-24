Forbidden fruit, anticipazioni 25 e 26 settembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di giovedì 25 e venerdì 26 settembre 2025

Durante una cena esclusivamente in compagnia femminile, Yildiz, Zeynep e Irem eccedono con l’alcol e, ormai fuori controllo, inviano dei messaggi ad Alihan e Hakan. Preoccupati per la situazione, i due uomini si precipitano al ristorante per riaccompagnarle a casa. Irem sceglie di andare via con Hakan, mentre Zeynep e Yildiz vengono affidate ad Alihan. Tornata a casa a notte fonda, Yildiz si confronta con Halit che, visibilmente contrariato, le proibisce di uscire nuovamente da sola.

Il giorno seguente, Erim invita alcuni nuovi amici a casa. Yildiz, infastidita dai modi scortesi dei ragazzi, decide di cacciarli via, provocando così il disappunto di Erim. Nel frattempo, Dundar si presenta all’ingresso della Falcon Airlines con delle auto per tentare di scusarsi con Zeynep. Alihan assiste alla scena e, notando che l’uomo è armato, si preoccupa seriamente; Zeynep tuttavia lo respinge, dichiarando che non è una questione che lo riguarda. Poco dopo, Ender rilascia un’intervista in cui parla apertamente del suo recente matrimonio sotto gli occhi di Zeynep, che non riesce a dissimulare il suo evidente turbamento… Seguici su Instagram.