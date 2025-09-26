Forbidden fruit, anticipazioni 29 e 30 settembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di lunedì 29 e martedì 30 settembre 2025
Dundar si reca a casa di Zeynep con l’intenzione di chiederle scusa, ma si trova inaspettatamente di fronte Caner ed Emir, presenti lì per organizzare uno scherzo. Alla vista dei due con il volto coperto, Dundar si lascia prendere dal panico ed estrae la pistola, minacciando di far loro del male. Poco dopo, Zeynep arriva sul posto e tenta di calmare la situazione, ma nel caos Kaju, il loro cagnolino, riesce a scappare. Una volta ritrovato, Alihan decide di tenerlo con sé, convinto che Zeynep non sia capace di occuparsene. Tuttavia, questa decisione infastidisce Ender, che non vuole convivere con un cane. Alla fine, Alihan si vede costretto a cambiare idea.
Nel frattempo, Yildiz ha un acceso litigio con Halit a causa delle critiche che quest’ultimo muove agli amici di Erim. La tensione tra i due spinge Yildiz a decidere di trascorrere qualche giorno a Sapanca per rilassarsi. Kemal, appena venuto a sapere della cosa, la raggiunge lì con l’intenzione di stare vicino a lei, ma rischiano seriamente di essere scoperti da Halit, che si è recato a Sapanca per convincere Yildiz a tornare a Istanbul. Intanto, Ender continua a portare avanti il suo piano per svelare i segreti di Alihan… Seguici su Instagram.