Forbidden fruit, anticipazioni 3 settembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di mercoledì 3 settembre 2025

Zehra, accompagnata da Kemal, trascorrerà una serata fuori con alcuni amici. A fine serata, la ragazza ha esagerato un po’ con l’alcol e non è in grado di rientrare da sola; per fortuna Kemal l’ha aspettata per tutto il tempo. Tornati a casa, Yildiz si trova davanti a una scena che non le piace affatto, dando origine a nuove tensioni all’interno della famiglia Argun. Nel frattempo, il piano di Ender comincia a concretizzarsi: riuscirà a incontrarsi con il signor Erdem. Sebbene l’incontro sembri avere un’origine lavorativa, c’è qualcosa di molto più profondo nascosto dietro.

Yildiz decide di sfogarsi con sua sorella, chiedendole di vedersi per parlare di ciò che sta vivendo e della confusione che prova in questo periodo. Tuttavia, il loro confronto sarà interrotto dall'arrivo di Hira, portatrice di una notizia sconvolgente per Zeynep. Nel frattempo, Zehra confiderà a Ender i dettagli di ciò che è successo la sera precedente…