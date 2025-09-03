Forbidden fruit, anticipazioni 4 settembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di giovedì 4 settembre 2025

Hira confida a Zeynep di aver curiosamente esaminato di nascosto gli anelli di fidanzamento che aveva trovato nella casa di Alihan, notando un dettaglio significativo: all’interno degli anelli era incisa una data. Questo particolare fa riaffiorare un ricordo in Zeynep, la quale realizza che Alihan l’ha lasciata proprio due giorni dopo quella data specifica. Con un misto di stupore e malinconia, Zeynep comprende che Alihan aveva intenzione di chiederle di sposarlo ma ha rinunciato per qualche ragione. Tocca quindi aprirsi completamente con Hira, confessandole la verità. Tuttavia, Hira reagisce con rabbia e frustrazione, sentendosi tradita sia da Zeynep, che considerava una cara amica, sia da Alihan stesso.

Nel pomeriggio, Hakan escogita un piano e, sotto una scusa, accompagna Zeynep a casa di Alihan. Qui accade l’impensabile: Alihan, con un gesto deciso e pieno di emozione, le chiede finalmente di diventare sua moglie. Sorprendendo tutti, Zeynep accetta la proposta, segnando un nuovo capitolo nella loro complicata relazione. Nel frattempo, Yildiz affronta una scelta determinante: rifiuta la proposta di Kemal di ricominciare la loro vita insieme e decide invece di rimanere con Halit, consolidando il legame con quest’ultimo. Kemal, deluso e amareggiato, si reca da Halit per comunicargli la sua decisione di dimettersi dal lavoro.

In occasione della festa per l'inaugurazione dell'hotel, Ender, alla ricerca di un piano ben orchestrato, invita Erdem a partecipare all'evento. La presenza di Erdem scatena l'effetto sperato: Halit manifesta subito segni di gelosia, proprio come previsto dalla sua astuta ex moglie. Durante la serata fa la sua comparsa anche il misterioso finanziatore destinato a collaborare negli affari con Halit: il signor Atakan. Tuttavia, con grande sorpresa di tutti i presenti, si scopre che Atakan è in realtà Kemal, l'uomo che cerca ancora un modo per rimettere ordine nella sua vita complicata…