Forbidden fruit, anticipazioni 5 settembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di venerdì 5 settembre 2025

Halit scopre chi è veramente Kemal e decide di mettere fine al suo matrimonio con Yildiz. Tuttavia, per salvaguardare le apparenze e mantenere la sua immagine pubblica, preferisce rinviare la decisione di qualche mese. Kemal, nel momento in cui svela la verità, si schiera a favore di Ender, gettando le basi per quello che potrebbe diventare un inatteso legame tra loro. Intanto, Ender trama per trasferirsi in una dimora più grande e lussuosa, consolidando ulteriormente il suo stile di vita.

Zeynep e Alihan si sono regalati una notte carica di romanticismo e, dopo aver superato alcuni fraintendimenti, si godono la felicità del loro innamoramento. Alihan chiude anche ogni rapporto con Hira, la quale promette di fargli pagare caro il gesto con un piano vendicativo.

Nel frattempo, Caner ed Emir si trovano insoddisfatti delle loro vite. Caner comincia a perdere la pazienza davanti alla continua ambizione della sorella, incapace di accontentarsi dei propri successi, mentre Emir soffre per non poter stare con la donna che ama a causa della sua mancanza di denaro. I due finiscono per scoprire di avere un aggancio in comune, e decidono di sfruttarlo nella speranza di migliorare almeno la loro condizione economica…