Forbidden fruit, anticipazioni 6 settembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di sabato 6 settembre 2025

Zeynep e Alihan si sono definitivamente riconciliati, provocando la dura reazione di Hira, la quale si sente manipolata da Alihan e decide di affrontare Zeynep in pubblico. Quest’ultima, pur mantenendo la calma, tenta di chiarire la situazione, ma non nasconde la propria preoccupazione per come i colleghi potrebbero reagire.

Cem, rendendosi conto che il rapporto con Zeynep non ha futuro, sceglie di lasciarsi il passato alle spalle e ricominciare da capo. Kemal, dal canto suo, cerca di ricucire il rapporto con Erim, assicurandogli che presto le tensioni con Halit verranno risolte.

Intanto, la relazione tra Halit e Yildiz appare sempre più fragile, nonostante gli sforzi di quest'ultima per mantenere l'apparenza di un matrimonio felice. Ender rimane convinta che la loro unione sia destinata a fallire e osserva pazientemente in attesa dell'opportunità ideale per agire…