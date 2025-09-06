Forbidden fruit, anticipazioni 7 settembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di domenica 7 settembre 2025

Alihan e Zeynep decidono di incontrare Zerrin, che continua ostinatamente a opporsi alla loro relazione. Irritato dal comportamento della sorella, Alihan porta Zeynep in una tenuta di campagna, confessandole di voler trasferire lì l’azienda. Successivamente, le rivela di aver acquistato una parte della proprietà con l’intenzione di viverci insieme a lei e ai tre cani che ha preso. Nel frattempo, Halit riceve la visita di Kemal, il quale gli comunica che presto inizierà a lavorare anche lui in ufficio. Halit cerca conforto da Ender, la quale però coglie l’opportunità per vendicarsi su Yildiz.

Approfittando del momento, mentre Halit dorme, Ender invia a Yildiz una foto compromettente di loro due. Sconvolta, Yildiz si precipita da Ender per affrontarla e poi si scaglia contro suo marito; tuttavia, perde i sensi. In ospedale, il medico informa la coppia che Yildiz è incinta. Tuttavia, un successivo flashback svela la verità: si tratta di un inganno orchestrato da Yildiz, che ha corrotto la segretaria del medico per scambiare i risultati delle analisi con quelli di una donna realmente incinta, al fine di impedire a Halit di procedere con il divorzio…