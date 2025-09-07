Forbidden fruit, anticipazioni 8 settembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di lunedì 8 settembre 2025

Halit, nel corso della colazione, comunica a Erim, Zehra e Lila che Yildiz è incinta. La notizia non viene accolta positivamente, in particolare da Erim, che nutriva la speranza di vedere Halit ed Ender di nuovo insieme. Intanto, Alihan genera perplessità in Hakan affidandogli l’incarico di licenziare Hira.

Halit informa anche Ender della gravidanza di Yildiz, ma la donna, desiderosa di maggiore stabilità, reagisce malamente. Yildiz confida la novità a Zeynep, la quale rimane perplessa considerando i problemi nel rapporto tra Yildiz e Halit.

Hira viene effettivamente licenziata e reagisce con rabbia, attribuendo la colpa della sua situazione a Zeynep. Lila comunica la gravidanza a Zerrin, che non accoglie affatto bene la notizia. Con tutte informate della novità — Ender, Zehra, Lila e Zerrin — cresce l'ansia per le eventuali ripercussioni sul loro futuro. Decidono così di incontrarsi per ideare un piano mirato a liberarsi sia di Yildiz che di Zeynep…