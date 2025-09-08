Forbidden fruit, anticipazioni 9 settembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di martedì 9 settembre 2025

Alihan scopre che Emir e Lila hanno iniziato a frequentarsi e, preso dalla rabbia, decide di licenziare l’amico e proibisce alla nipote di avvicinarsi di nuovo a lui. Sconvolta dall’accaduto, Lila cerca conforto in Zeynep, che le promette di provare a far cambiare idea ad Alihan.

Nel frattempo, Zeynep riceve un invito da Zerrin per un tè insieme ad alcune amiche, ma l’incontro si rivela una trappola: tra le ospiti c’è Nuran, la madre di Hira, che approfitta dell’occasione per accusare Zeynep del licenziamento della figlia. Zerrin, dal canto suo, cerca di metterla in difficoltà e screditarla ulteriormente. Scossa dalla situazione, Zeynep lascia la riunione e si dirige in un negozio per ritirare un paio di scarpe destinate a Yildiz, solo per trovarsi nuovamente vittima delle macchinazioni di Hira, che convince il commesso a mandarla via.

Parallelamente, Ender non riesce ad accettare la gravidanza di Yildiz, vedendola come un ostacolo al suo piano di riconquistare Halit. Insieme al fratello, comincia a tramare contro di lei nel tentativo di provocare la perdita del bambino…