Forbidden Fruit anticipazioni: arriva il pericoloso Mustafa, il padre di…

Un nuovo pericoloso personaggio sta per fare il suo ingresso a Forbidden Fruit. Nel corso dei prossimi episodi della dizi turca, i telespettatori conosceranno infatti il galeotto Mustafa (Haktan Pak). Fin da subito, l’uomo si farà notare per il suo modo di fare piuttosto violento…

Forbidden Fruit, news: Mustafa esce dal carcere

Tutto partirà quando Mustafa verrà rilasciato dopo diversi anni passati in carcere. A quel punto, visto che sarà finalmente libero, l’uomo prenderà subito possesso della sua vita, ma al tempo stesso vorrà mettere un punto a certe questioni rimaste in sospeso.

Non a caso, Mustafa andrà subito da un suo conoscente e gli chiederà delle delucidazioni su Asuman (Melisa Doğu), la madre di Yildiz (Eda Ece) e Zeynep (Sevda Erginci). Tuttavia, il povero malcapitato non saprà bene cosa rispondere a Mustafa, tant’è che si limiterà a dirgli che la donna è ormai diventata ricca e si è trasferita da un’altra parte. Parole che non soddisfaranno Mustafa, più che mai impaziente di rincontrare Asuman.

Forbidden Fruit, spoiler: ecco chi è Mustafa!

Inconsapevole del fatto che la fortuna di Asuman derivi dal matrimonio di interesse tra Yildiz e Halit Argun (Talat Bulat), che la ragazza starà cercando ad ogni costo di difendere dalle rappresaglie dell’ex marito Kemal (Sarp Can Köroğlu) e di Ender (Şevval Sam), Mustafa si metterà alla ricerca di Asuman e riuscirà facilmente a rintracciarla.

Appena si troverà faccia a faccia con la donna, Mustafa si farà sempre più minaccioso e arriverà addirittura a tentare di strangolarla, mentre le intimerà di dirgli, se vuole ancora vivere, dove si trova sua figlia Yildiz! Minaccia che scoperchierà un altro segreto, dato che Mustafa dirà a Asuman di essere disposto ad uccidere anche “l’altra ragazza che ha partorito” se non troverà la parente. Insomma, i telespettatori capiranno che Yildiz e Zeynep, in realtà, sono sorellastre e figli di due padri diversi.

Forbidden Fruit, trame: qualcuno è in pericolo?

Alla fine, visto che temerà davvero per la sua incolumità, Asuman sputerà fuori il rospo e rivelerà a Mustafa che Yildiz si trova a Istanbul. Il nuovo arrivato sceglierà dunque di recarsi nella capitale turca? Occhio perché da questo momento nessun personaggio di Forbidden Fruit sarà più al sicuro. Non a caso, qualcuno si farà decisamente male per via di un errore di Mustafa. Di chi si tratterà?