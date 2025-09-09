Forbidden fruit, anticipazioni dal 15 al 19 settembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Forbidden fruit da lunedì 15 a venerdì 19 settembre 2025

Asuman decide di lasciare la città e tornare a Bursa: la convivenza con Halit è ormai diventata insostenibile. Yildiz accompagna la madre in stazione ma, sulla via del ritorno, finge un forte malore e si fa portare in ospedale da Sitki.

Nel frattempo, Alihan è sempre più nervoso e il suo comportamento mette in allarme Zeynep, che teme lui e Hakan le stiano nascondendo qualcosa riguardo ad Halit. Intanto il legame tra Zehra e Kemal si intensifica: lei gli confida le difficoltà con il padre, trovando in lui un punto di riferimento. Hakan, invece, supera la sua timidezza e invita Irem a bere un caffè, ma le differenze tra loro emergono subito.

Ender e Caner ricevono misteriosamente una busta anonima contenente informazioni compromettenti sul passato di Yildiz. Prima di usarle, vogliono capire chi ne sia l’autore e passano la giornata a indagare, sospettando che possa trattarsi di una trappola architettata dalla stessa Yildiz.

La vita di Yildiz subisce un duro colpo: ha perso il bambino e, furiosa con Halit per aver cacciato sua madre, si sente sola e ferita. Per consolarla, Halit promette di comprare un appartamento ad Asuman in un elegante quartiere di Bodrum. Zeynep, preoccupata, cerca di restare vicina alla sorella.

Quando Halit fa valutare i gioielli di Yildiz, scopre che due sono falsi. Deciso a scoprire il responsabile, controlla i filmati della cassaforte ma trova il sistema manomesso. Un tecnico gli conferma che il colpevole ha probabilmente agito con l’aiuto di qualcuno del personale. Halit, convinto del loro coinvolgimento, licenzia in blocco domestici e guardie. Aysel, prima di andarsene, minaccia Yildiz di rivelare ad Halit ciò che sa sul suo conto.

Messa alle strette, Yildiz chiede aiuto a Kemal affinché Aysel venga reintegrata, così da mettere a tacere i ricatti. Parallelamente, Alihan è sempre più assorbito dal lavoro e trascura Zeynep, la quale teme che il suo distacco non sia dovuto solo agli impegni professionali.

In ufficio, Zerrin incontra per caso Emir e Lila: la ragazza presenta Emir come il suo fidanzato. Colto alla sprovvista, il giovane – con l’aiuto di Caner – si spaccia per erede di una famiglia prestigiosa e dirigente nella società di Alihan.

Ender, venuta a conoscenza del furto di gioielli, decide di indagare personalmente. Va dal gioielliere Saffet per ottenere informazioni, ma l’uomo si mostra reticente e non collabora. Nel frattempo, Yildiz e Kemal portano avanti il loro patto: lui si impegna a recuperare i gioielli autentici da reinserire nella cassaforte, ma in cambio pretende di passare una notte con lei. Yildiz, seppur riluttante, non vede alternative.

Alihan e Hakan intanto continuano con il loro piano: acquistare di nascosto le azioni di Halit attraverso società straniere, senza destare sospetti. Ma Halit inizia a intuire che qualcosa non torna.

Zeynep, dopo una lunga riflessione, decide di accettare la proposta di matrimonio di Alihan. Organizza con l’aiuto di Irem ed Emir una festa a sorpresa, durante la quale intende dichiarare pubblicamente la sua scelta. Alihan, però, è tormentato e cerca più volte di contattarla per parlarle con urgenza, ma Zeynep ignora le chiamate per non rovinare l’effetto sorpresa.

Intanto, Yildiz convince Halit a far rivalutare i gioielli, insinuando dubbi sull’affidabilità dei periti. In questo modo riesce a far riassumere Aysel, trasformandola in un’alleata preziosa all’interno della casa.

Arriva infine il momento tanto atteso: durante la festa, davanti a tutti gli invitati, Zeynep dichiara ad Alihan il suo amore e annuncia di voler accettare la sua proposta di matrimonio… Seguici su Instagram.