Forbidden fruit, anticipazioni dal 29 settembre al 3 ottobre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Forbidden fruit da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre 2025

Dundar si reca a casa di Zeynep per chiederle scusa, ma lì trova Caner ed Emir che, mascherati per uno scherzo, lo spaventano a tal punto da spingerlo a estrarre una pistola e minacciarli. L’arrivo improvviso di Zeynep cerca di calmare la situazione, ma nella confusione Kaju scappa. Una volta ritrovato, Alihan decide di tenerlo con sé, convinto che Zeynep non sia in grado di occuparsene. La scelta, però, irrita Ender, contraria a vivere con un cane, costringendo Alihan a ripensarci.

Yildiz litiga con Halit per le critiche rivolte agli amici di Erim e sceglie di allontanarsi, trasferendosi temporaneamente a Sapanca. Kemal, appresa la notizia, la raggiunge lì, ma per poco i due non vengono scoperti da Halit, arrivato per convincere Yildiz a tornare a Istanbul. Parallelamente, Ender porta avanti i suoi piani per svelare i segreti di Alihan.

Yildiz va a trovare Zeynep nel suo nuovo ufficio e, all’uscita, notano Lila che finge di voler incontrare lo zio, mentre in realtà ha un appuntamento con Emir. La ragazza rivela che Zerrin desidera invitarli a cena, mettendo Emir e Caner in difficoltà per le troppe bugie dette alla donna. Caner si offre di aiutarli, ma non senza supporto.

Yildiz contatta Kemal temendo che lui possa serbare rancore, ma le sue parole non corrispondono a ciò che lei sperava. Nel frattempo, Zehra sembra avvicinarsi sempre di più a lui.

In casa Argun, Erim continua ad avere problemi con i compagni di scuola e le tensioni con Halit si fanno sempre più forti. Anche la convivenza tra Ender e Alihan si complica, mettendo alla prova la pazienza dell’uomo. Sul fronte sentimentale, Yildiz si sente sempre più soffocata dal controllo rigido di Halit, soprattutto sul piano economico, e i suoi continui rimproveri alimentano la sua insoddisfazione. Dietro il suo malcontento, però, si nasconde un segreto che potrebbe sconvolgere tutti gli equilibri e che la spinge a progettare un cambiamento radicale.

Zeynep confida a Halit i suoi sospetti su Alihan, convinta che stia acquistando azioni della società tramite canali esteri… Seguici su Instagram.