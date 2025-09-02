Forbidden fruit, anticipazioni dal 7 al 12 settembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Forbidden fruit da domenica 7 a venerdì 12 settembre 2025

Alihan e Zeynep cercano un confronto con Zerrin, che però ribadisce con fermezza la sua contrarietà alla loro relazione. Ferito dal comportamento della sorella, Alihan decide di portare Zeynep in una tenuta di campagna, dove le confida il desiderio di trasferire lì l’azienda e di aver già acquistato una parte della proprietà per viverci con lei e tre cani.

Nel frattempo, Halit riceve la visita di Kemal, che lo informa del suo imminente arrivo in ufficio. Scosso, Halit trova conforto in Ender, la quale approfitta della situazione per vendicarsi di Yildiz, inviandole una foto compromettente. La donna, credendosi tradita, affronta il marito e sviene per lo shock. In ospedale, un medico le annuncia una gravidanza, ma si scopre con un flashback che Yildiz ha manipolato i risultati delle analisi per evitare il divorzio.

Halit comunica la notizia ai figli, ma Erim, che sperava in un ritorno con Ender, reagisce male. Intanto, Alihan ordina a Hakan di licenziare Hira, scatenando tensioni. Ender, informata della presunta gravidanza, è sconvolta, mentre Zeynep, avvisata da Yildiz, non sa come interpretare la situazione. Anche Lila informa Zerrin, che rimane turbata. Preoccupate dalle conseguenze, Ender, Zehra, Lila e Zerrin si incontrano per studiare un piano contro Yildiz e Zeynep.

Alihan scopre la relazione tra Lila ed Emir e, furioso, licenzia l’amico e proibisce alla nipote di vederlo. Zeynep prova a mediare per la ragazza. Nel frattempo, Zerrin invita Zeynep a un tè con alcune amiche, ma si rivela una trappola: tra le invitate c’è anche Nuran, madre di Hira, che accusa la giovane del licenziamento della figlia. Umiliata, Zeynep lascia l’incontro e viene ulteriormente respinta da Hira in un negozio.

Ender, decisa a impedire la gravidanza, si introduce nello studio del dottor Yusuf per rubare la cartella clinica di Yildiz e scopre l’inganno. Corre da Halit per rivelargli la verità, ma quando l’uomo costringe la moglie a un nuovo test, con grande sorpresa i risultati confermano davvero la gravidanza.

Intanto, Alihan viene rapito da Hira, ma al suo ritorno racconta tutto a Zeynep e Hakan. A casa, Yildiz chiede a Halit di interrompere i rapporti con Ender e l’uomo la licenzia, accusandola di aver falsificato gli esami. Offesa, Ender si allea con Kemal per vendicarsi di Halit.

Yildiz sogna una bambina, ma Halit dichiara di preferire un maschio, cercando poi di consolarla con un regalo dal gioielliere, dove inevitabilmente si scontra di nuovo con Ender. Intanto, Zeynep ascolta una conversazione in cui Halit ammette ad Alihan di non volere quel figlio.

Zerrin continua a opporsi alla storia tra Alihan e Zeynep, che però le tiene testa. Nel frattempo, Irem, tornata a Istanbul, invita Zeynep a un suo concerto, dove nasce un'intesa inaspettata con Hakan. Emir e Lila continuano a vedersi di nascosto, mentre Zehra trova sostegno in Kemal, che la accompagna nel suo percorso di disintossicazione. Ender, dal canto suo, porta avanti il suo piano di distruzione contro il matrimonio di Halit e Yildiz. Alla fine, Yildiz annuncia la gravidanza anche ad Asuman, decisa a consolidare la propria posizione…