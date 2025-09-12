Forbidden Fruit: Ender e Yildiz si alleano per separare Kemal e Zehra ma… | Anticipazioni

Quale tipo di stratagemma utilizzerà Yıldız Yılmaz (Eda Ece) per impedire ad ogni costo il matrimonio tra l’ex marito Kemal Karaca (Sarp Can Köroğlu), del quale è ancora innamorata, e l’odiata figliastra Zehra Argun (Şafak Pekdemir)? Occhio alle prossime puntate di Forbidden Fruit, visto che la ragazza arriverà addirittura ad allearsi con la nemica Ender Çelebi (Şevval Sam). Tuttavia, la situazione le si ritorcerà contro…

Forbidden Fruit, news: Ender presenta a Yildiz il suo piano

Visto che non vorrà che le nozze si celebrino poiché temerà che possano sabotare la vendetta contro Halit Argun (Talat Bulut) studiata insieme al neo marito Alihan Taşdemir (Onur Tuna), Ender darà appuntamento a Yildiz in un bar e le proporrà di agire insieme per far lasciare definitivamente Zehra e Kemal.

La Celebi illustrerà così a Yildiz il suo piano e le farà sapere che, per riuscire nel loro intento, Zehra deve necessariamente credere che Kemal la stia già tradendo. Proprio per questo, Ender proporrà alla Yilmaz di utilizzare la cugina e cantante İrem (Zeynep Bastık), felice al fianco del fidanzato Hakan Kurtuluş (Ahmet Kayakesen), come capro espiatorio. Seppur riluttante non volendo mettere la parente in una posizione scomoda, Yildiz accetterà il piano e coinvolgerà Irem in una vera e propria trappola…

Forbidden Fruit, trame: Hakan e Irem si lasciano, ecco perché

Nel corso di una festa, Yildiz darà a Irem una busta e le chiederà di consegnarla a Kemal. Anche se non comprenderà bene la ragione, Irem deciderà di aiutare la cugina ma attirerà anche i sospetti di Zehra, che si domanderà appunto che cosa abbia consegnato al proprio fidanzato. Al contrario, Kemal saprà invece che il “particolare dono” viene da Yildiz, ma al tempo stesso capirà che sta tramando qualcosa quando al suo interno troverà un foglio di carta immacolato.

I sospetti diventeranno dunque più chiari quando, il giorno successivo, Yildiz domanderà con successo a Irem di andare a casa di Kemal perché ha dimenticato lì una collana. A quel punto, Ender telefonerà a Zehra e le dirà di precipitarsi immediatamente a casa di Kemal perché la sta tradendo con Irem!

Si tratterà insomma di una trappola preparata nei minimi dettagli e che innescherà la furia di Hakan, il quale deciderà di troncare la liaison con la povera cantante. L’uomo si sentirà infatti preso in giro dalla fidanzata, colpevole di avergli mentito per ben due volte evitando di dirgli di aver visto Kemal.

Forbidden Fruit, spoiler: Yildiz nei guai!

Attenzione però alla contromossa: dopo che Zehra beccherà Kemal insieme a Irem in atteggiamenti decisamente innocenti, l’uomo riuscirà a difendersi e farà presente a Zehra che tutto ciò fa parte di una trappola organizzata da Yildiz. Proprio per questo, Kemal accelererà i preparativi delle sue nozze con Zehra e, contando sul supporto di Halit, la sposerà quella sera stessa.

Yildiz resterà dunque attonita quando, col sorriso sulle labbra, Zehra e Kemal le annunceranno che sono diventati finalmente marito e moglie. Il peggio dovrà però ancora venire: possiamo infatti anticiparvi che Ender deciderà di tradire la sua “alleata” e darà a Irem un audio in grado di dimostrare che Yildiz l’ha utilizzata per cercare di impedire le nozze tra Zehra e Kemal.

Su tutte le furie perché i tranelli di Yildiz avranno mandato a monte la sua relazione con Hakan, Irem si presenterà dunque a casa Argun per accusare la parente del misfatto. Un'azione che darà il via ad una serie di problemi per Yildiz…