Forbidden Fruit: Kemal sul punto di sposare Zehra ma… | Anticipazioni

L’ennesimo matrimonio improvviso terrà banco nelle prossime puntate di Forbidden Fruit: stanco dei continui rifiuti di Yıldız Yılmaz (Eda Ece), decisa a mantenere in piedi il suo matrimonio di interesse con Halit Argun (Talat Bulut), Kemal Karaca (Sarp Can Köroğlu) si preparerà a diventare il marito di Zehra (Şafak Pekdemir), la figlia dell’uomo. Tuttavia, almeno per ora, le nozze non andranno in porto a causa di una serie di imprevisti…

Forbidden Fruit, news: Kemal decide di sposare Zehra

L’intreccio vero e proprio si verificherà quando Yildiz e Halit litigheranno pesantemente a causa di alcuni amici di Erim (İlber Uygar Kaboğlu) che la donna avrà cacciato di casa a causa del loro atteggiamento insolente e maleducato. A quel punto, Yildiz deciderà di stare due giorni lontana dalla città e verrà raggiunta in albergo da Kemal, che ancora una volta si farà avanti con lei. L’incontro verrà però bloccato sul nascere da Halit, che deciderà di andare a riprendersi la moglie e “costringerla” a tornare a casa.

Da un lato Kemal riuscirà a non farsi notare poiché lascerà la stanza da una finestra, dall’altro lo stesso Karaca sarà stanco dei modi di fare della Yilmaz, tant’è che non perderà tempo ad accetterà una successiva proposta di Halit. Quest’ultimo si dirà infatti disposto ad accettare un suo eventuale matrimonio con Zehra soltanto se lo aiuterà a contrastare in azienda i piani di Alihan Taşdemir (Onur Tuna) e dell’ex moglie Ender Çelebi (Şevval Sam)…

Forbidden Fruit, trame: Yildiz scopre che Kemal sta per sposare Zehra…

Contando sul fatto che Zehra ha già accettato giorni prima di sposarlo, Kemal non avrà nessuna remora a rispondere sì alla richiesta di Halit e organizzerà le nozze in fretta e furia, cercando di nasconderle a tutti quanti. Proprio nel giorno prefissato per l’unione, Yildiz deciderà però di farsi avanti con Kemal e, dopo aver mandato un messaggio a Halit, andrà in casa sua per confessargli che ancora lo ama.

Appena arriverà nella lussuosa villa di Karaca, Yildiz si troverà però di fronte alla sala allestita per il matrimonio e, tra le altre cose, saranno presenti anche Halit e Zehra con indosso un abito da sposa. La Yilmaz capirà immediatamente quanto starà succedendo e, dopo aver cancellato il messaggio web inviato ad Halit, chiederà perché nessuno l’abbia invitata. Rimostranze che l’Argun Senior rispedirà alla diretta interessata, tant’è che le domanderà di fare silenzio e di far proseguire il matrimonio…

Forbidden Fruit, spoiler: il matrimonio di Kemal e Zehra viene interrotto; ecco perché

Comunque sia, alla fine il matrimonio non si farà: possiamo infatti anticiparvi che Erim telefonerà a Kemal e gli chiederà di raggiungerlo in strada perché ha investito (e probabilmente ucciso) una donna mentre si trovava in macchina con i suoi amici “bulletti” (gli stessi che saranno già fuggiti). Avvertito dal “genero”, Halit non esiterà dunque ad interrompere la cerimonia per andare in soccorso del figlio, il quale tirerà un sospiro di sollievo appena capirà che la donna è ancora viva e che ha riportato soltanto una ferita ad un braccio.

Un imprevisto che porterà Kemal a interrogarsi sulla natura del suo matrimonio con Zehra, visto che Yildiz gli ha dimostrato che vuole tornare insieme a lui. Per il momento, possiamo dirvi che, nelle ore successive, Karaca tenterà di rimandare il matrimonio con Zehra con grande disappunto di Halit. E quest’ultimo, come se non bastasse, troverà un nuovo “nemico” dopo l’incidente compiuto da Erim. Di chi si tratterà? Seguici su Instagram.