Grantchester, serie tv La7: trama e cast. Un prete detective e un burbero ispettore!

Un giovane reverendo inquieto, un ispettore burbero ma leale e un villaggio apparentemente tranquillo nella campagna inglese: ambientata negli anni Cinquanta, la serie inglese Grantchester porta da oggi (8 settembre, alle 19.00 su La7) il fascino del giallo britannico, pronta a conquistare il pubblico con il suo mix di delitti, introspezione e charme retrò che ha stregato gli spettatori di tutto il mondo.

Sidney Chambers (James Norton) non è il classico sacerdote: ex soldato delle Guardie scozzesi, porta nell’anima le ferite della guerra, ama il jazz e il backgammon, ma soprattutto non sa voltarsi dall’altra parte quando un crimine scuote la sua comunità. Nel piccolo villaggio di Grantchester, vicino a Cambridge, diventa così un investigatore improvvisato, spinto non dalla vanità ma dal desiderio autentico di “aiutare le persone”. Eppure, il suo cammino è segnato da contraddizioni: il whiskey per scacciare i fantasmi della memoria e un amore impossibile per Amanda, promessa sposa di un altro.

Al suo fianco c’è l’ispettore Geordie Keating (Robson Green), uomo concreto, burbero ma affettuoso padre di famiglia. Tra i due nasce un’amicizia solida, che va oltre i delitti da risolvere e diventa il cuore pulsante della serie. È il contrasto – e al tempo stesso l’armonia – tra la razionalità inflessibile del poliziotto e la sensibilità tormentata del reverendo a dare forza al racconto.

Ogni episodio segue lo schema intramontabile della detective story: un delitto, indagini condotte con intuito e osservazione, colpi di scena e una risoluzione che non sempre consola. Ma Grantchester non è solo mistero: è uno specchio delle fragilità umane, delle passioni inconfessabili che si celano dietro le siepi curate della provincia inglese. La cornice anni Cinquanta, ricostruita con meticolosa autenticità, restituisce il gusto retrò delle buone maniere incrinate dal sospetto, mentre sullo sfondo si intravedono i cambiamenti sociali di un’epoca pronta a rivoluzionarsi.

Tratta dai romanzi The Grantchester Mysteries di James Runcie, la serie va in onda in Gran Bretagna dal 2014 e ha già raggiunto la decima stagione, con l’undicesima in arrivo. Dopo il ciclo con James Norton, il testimone è passato ad altri sacerdoti-detective, a dimostrazione della vitalità di un format che non smette di rinnovarsi. In Italia, Grantchester ha già conquistato il pubblico del canale Giallo e adesso approda su La7, portando un tocco di classe british nell’ora più delicata della giornata televisiva.

In questo villaggio apparentemente perfetto, ogni sorriso nasconde una storia e ogni gesto quotidiano può rivelare un segreto. Grantchester ci ricorda che la normalità è solo una facciata: dietro le porte chiuse, tra passeggiate nei campi e chiacchiere tra vicini, si nascondono passioni proibite, vecchie ferite e verità inattese. E forse è proprio questo equilibrio tra fascino e inganno a rendere ogni episodio irresistibile.