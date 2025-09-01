If you love, anticipazioni 2 e 3 settembre 2025

Anticipazioni e trama puntata If you love di martedì 2 e mercoledì 3 settembre 2025

Ates informa Leyla della sua decisione di partire e tornare all’estero. Ora che ha perso la custodia dei ragazzi, sente di non avere più nulla che lo leghi a quel posto e propone a Leyla di seguirlo. Tuttavia, Leyla è titubante, poiché sente di essere vicina a rintracciare sua madre. Determinata, decide di invitare Firuze a casa, pronta ad ascoltare una confessione da parte sua. Ma l’arrivo improvviso della famiglia di Mert interrompe il momento. L’attenzione si sposta su Meryem, che sta per ufficializzare il fidanzamento. Tuttavia, la madre del futuro sposo si dimostra essere una donna tutt’altro che facile da accontentare… Seguici su Instagram.