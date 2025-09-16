Il paradiso delle signore 10: Adelaide e Marcello, qualcuno rema contro di loro? | Anticipazioni

Aria di nozze a Il paradiso delle signore, anche se per ora c’è solo l’aria. Quanto alle nozze, in realtà, non metteremmo la mano sul fuoco perché, nelle prossime puntate della fiction daily di Rai 1, inizieranno a succedere “strani fatti” che potrebbero pian piano scombinare gli equilibri.

Parliamo in particolare di un articolo diffamatorio che tale Anselmo Conaro – giornalista senza troppi scrupoli – si prepara a far uscire, ciò senza che Adelaide (Vanessa Gravina) immagini nulla; al momento la nostra Contessa è infatti impegnata nei preparativi del matrimonio con Marcello (Pietro Masotti) e, piacevolmente immersa nel suo mondo di sogni, proporrà una sfida a Gianlorenzo Botteri (Luca Ferrante) ed Ettore Marchesi (Elia Marangon): quella di disegnare il vestito più adatto per le sue testimoni, Odile (Arianna Amadei) e Marta (Gloria Radulescu).

Invece Umberto (Roberto Farnesi) già saprà del pericolo imminente e chiederà aiuto a Tancredi (Flavio Parenti) per impedire che che lo scritto venga pubblicato. Vi anticipiamo che Guarnieri, nonostante l’impegno, alla fine non riuscirà a impedire che l’articolo esca, cosa che produrrà una notevole tensione in tutti i personaggi coinvolti.

Peraltro Adelaide se la prenderà con Umberto, credendo che dietro tutto quanto ci sia lui. L’uomo intanto cercherà una soluzione in grado di mitigare i danni e penserà di averla trovata in Rosa Camilli (Nicoletta Di Bisceglie): la ragazza verrà così incaricata di scrivere un articolo che riabiliti l’immagine di Marcello e al tempo stesso difenda Adelaide e il buon nome dei Sant’Erasmo.

A quel punto, pare proprio che l’obiettivo verrà raggiunto: il contro-articolo di Rosa calmerà le acque e, neanche a dirlo, le regalerà un invito a cena da parte di… Marcello! Ma molte altre cose dovranno accadere, per cui continuate a seguire il Paradiso… Seguici su Instagram.