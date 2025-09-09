Il paradiso delle signore 10, anticipazioni 10 settembre 2025: Adelaide scuote le certezze di Umberto

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di mercoledì 10 settembre 2025
Marcello, al risveglio, scopre che Matteo ha passato la notte con Marina Valli; dopo una colazione spensierata con l’attrice, gli viene l’ispirazione per organizzare la sfilata al Paradiso. Nel frattempo, Enrico presta soccorso a Fulvio, colpito da un malore improvviso.
Concetta cerca senza successo di far cambiare idea ad Andrea Gallo sulla scelta del padrino per il piccolo Andrea. Irene e Delia, invece, si trovano a gestire una visita inattesa. Durante la cerimonia di premiazione al Circolo, Adelaide pronuncia un'importante dichiarazione pubblica rivolta a Marcello, che finisce per scuotere le certezze di Umberto….