Il paradiso delle signore 10, anticipazioni 11 settembre 2025: Adelaide senza parole!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di giovedì 11 settembre 2025
Marina Valli sceglie di accettare la proposta di sfilare per il Paradiso, lasciando da parte quella della Galleria Milano Moda. Odile, non perdendo tempo, chiede spiegazioni a Matteo, con cui sembra riacquistare una certa sintonia. Fulvio Rinaldi, sopraffatto dai suoi pensieri, si confida con Enrico Proietti, mentre Rosa arriva al Paradiso portando un dono speciale per Roberto.
Intanto, Salvatore sembra aver ceduto all'idea che Tarcisio, il cugino di Elvira, sia destinato a diventare il padrino del piccolo Andrea. Tuttavia, Concetta ha un piano per rimescolare le carte in gioco. Infine, Marcello prende una decisione sorprendente nei confronti di Adelaide, lasciandola senza parole davanti a un'inattesa meraviglia…