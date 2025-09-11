Il paradiso delle signore 10, anticipazioni 12 settembre 2025: Odile turbata dal gesto di Marina

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di venerdì 12 settembre 2025
Arriva il giorno della sfilata al Paradiso, che coincide anche con il battesimo del piccolo Andrea. Concetta, colpita dall’influenza, insiste affinché Elvira trovi un sostituto per fare da padrino. Nel frattempo, al Paradiso, Roberto propone un’idea originale per promuovere il romanzo di Rosa, che condivide i dettagli della trama con Odile. Marcello informa Matteo della proposta di matrimonio che ha fatto ad Adelaide.
Botteri cerca di persuadere Fulvio a confessare la verità riguardo al suo lavoro alla figlia Caterina, la quale nel frattempo ha avuto modo di fare la conoscenza di Agata. L'evento dedicato alla nuova collezione si conclude con successo, fatta eccezione per Odile, che resta turbata dal gesto inatteso di Marina Valli. Intanto Umberto tenta ogni strada possibile per riconquistare Adelaide…