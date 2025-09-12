Il paradiso delle signore 10, trama 15 settembre 2025: un uomo misterioso per Odile

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di lunedì 15 settembre 2025

Adelaide decide di condividere una notizia importante con Odile, Marta e Umberto: il suo matrimonio con Marcello è ormai imminente, un evento che promette di portare grandi cambiamenti nella sua vita e nella cerchia delle persone più vicine. Intanto, Rosa rivela alle Veneri di aver portato a termine un progetto personale molto speciale: ha scritto un romanzo, un traguardo che suscita curiosità e ammirazione. Sull’onda di questa novità, Roberto intravede l’opportunità di organizzare la presentazione del libro al Paradiso delle Signore, coinvolgendo le Veneri nell’iniziativa e affidando ad Agata il compito creativo di disegnare la copertina.

Nel frattempo, Fulvio trova finalmente il coraggio di confessare a Caterina una verità che aveva finora tenuto nascosta; la reazione di lei, tra sorpresa e determinazione, la spinge a chiedere supporto a don Saverio per cercare una nuova opportunità lavorativa. Sul fronte familiare, Elvira si mostra visibilmente preoccupata per la salute del piccolo Andrea, tormentato da una tosse persistente, ma Concetta fa del suo meglio per rassicurarla e riportare un po' di serenità. Al Circolo, invece, l'atmosfera si carica di tensione e mistero quando Odile incrocia lo sguardo di un uomo enigmatico. Quella che sembra essere una semplice interazione porta invece a una svolta inattesa…