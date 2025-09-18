Il paradiso delle signore 10, anticipazioni 19 settembre 2025: Tancredi reduce da una mossa inattesa…

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di venerdì 19 settembre 2025

Un certo riavvicinamento tra Elvira e Luisa contribuisce a riportare un po’ di serenità all’interno della famiglia Amato, sebbene non riesca certo ad alleviare la tosse incessante del piccolo Andrea, che rimane fonte di preoccupazione. Nel frattempo, Rosa e le veneri diventano protagoniste indiscusse durante la presentazione del romanzo, un evento carico di emozione di cui Tancredi è testimone diretto, appena tornato da un’azione audace e del tutto imprevedibile nei confronti della GMM.

Parallelamente, Irene dimostra la sua capacità di persuasione riuscendo con determinazione a ottenere ciò che desidera da Caterina. L’entusiasmo generato dal successo della presentazione offre a Landi l’ispirazione per coinvolgere Rosa in un nuovo progetto. Ora resta solo da vedere se riuscirà a mettere in atto questa idea prima che il tempo gli giochi contro…. Seguici su Instagram.