Il paradiso delle signore 10, anticipazioni 22 settembre 2025: Enrico turbato dal problema alla mano

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di lunedì 22 settembre 2025

Eccezionalmente, lunedì 19 settembre la fiction andrà in onda alle 15.30. Caterina giunge al Paradiso da novella Venere, mentre la notizia che Ettore Marchesi è stato nominato nuovo direttore creativo della Galleria Milano Moda arriva anche alle orecchie di Botteri e Delia. Nel frattempo, prende forma il progetto Paradiso Donna e così Roberto, ispirato dal successo del romanzo di Rosa, propone una nuova iniziativa dedicata alla lettura di opere di autrici contemporanee.

Salvo ed Elvira si trovano sempre più infastiditi dall'invadenza dei coniugi Gallo nella loro vita privata, mentre Enrico, turbato dal problema alla mano, si rifugia in un ostinato silenzio. A Villa Guarnieri, Adelaide si immerge con entusiasmo nei preparativi del matrimonio, mentre Marcello fatica a tenere il passo della sua determinazione. Tuttavia, i due futuri sposi ignorano che qualcuno sta segretamente complottando per mandare all'aria i loro progetti…