Il paradiso delle signore 10, anticipazioni 23 settembre 2025: Adelaide non sa quello che sta succedendo!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di martedì 23 settembre 2025

Umberto, in ansia per la reputazione della contessa, si rivolge a Tancredi cercando il suo intervento per fermare la pubblicazione di un articolo diffamatorio scritto da Anselmo Conaro, un giornalista noto per la sua scarsa integrità e totale mancanza di scrupoli. Nel frattempo, Adelaide è completamente ignara delle tensioni che si stanno sviluppando intorno a lei e si concentra sui preparativi del suo matrimonio. Per rendere l’evento ancora più memorabile, lancia una sfida tra Botteri ed Ettore per creare il miglior abito destinato alle sue testimoni di nozze, Odile e Marta.

Intanto, al Paradiso, Caterina si trova in difficoltà dopo un incidente che la porta a danneggiare irrimediabilmente uno scialle, suscitando qualche malumore. Rosa, dal canto suo, impegnata nel lavoro sulla nuova rubrica, vive un momento pieno di nostalgia nel ritrovare un ricordo legato al passato con Marcello. A complicare ulteriormente le cose, Marina decide di fare una visita inattesa a Matteo, che si trova bloccato nella sua creatività, incapace di trovare ispirazione per comporre un nuovo brano senza il supporto di Odile.

Fortunatamente, nonostante le numerose vicissitudini, Umberto sembra infine riuscire a impedire la pubblicazione dell'articolo incriminato, ma sarà davvero così?...