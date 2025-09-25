Il paradiso delle signore 10, trama 26 settembre 2025: Matteo occupato da Marina, ma pensa a Odile

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di venerdì 26 settembre 2025

I coniugi Amato stanno valutando l’idea di trasferirsi in una località di mare, sperando che il clima possa alleviare la tosse di Andrea, che è peggiorata. Nel frattempo, al Paradiso si sviluppa il progetto di una collezione di scialli personalizzati, mentre le Veneri si dedicano alla preparazione di un corredo speciale per il ricovero in ospedale di Marina Valli.

Il malore che ha colpito Marina tiene occupato Matteo, anche se i suoi pensieri continuano a tornare con nostalgia a Odile. Enrico, invece, è alle prese con l'ansia per il problema alla sua mano, proprio mentre si avvicina l'intervento che dovrà effettuare sulla Valli. Infine, l'articolo di Rosa su Marcello ha ottenuto i risultati desiderati da Umberto e Tancredi…